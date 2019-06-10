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    Испания забила три безответных мяча Швеции

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швеции Сборная Румынии
    Сборная Испании нанесла поражение команде Швеции в матче квалификации Евро-2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы F, которая прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0.

    «Фурия роха» вышла вперед на 64-й минуте, когда Серхио Рамос реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Себастьяна Ларссона.

    На 85-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество своей команды, тоже забив с пенальти, который сам и заработал.

    Еще спустя две минуты Микель Оярсабаль поставил победную точку, нанеся точный удар в дальний угол.

    Благодаря этому успеху Испания упрочила лидерство в турнирной таблице, а Швеция осталась на втором месте.

    В других матчах Румыния на своем поле разгромила Мальту — 4:0, а Норвегия на выезде расправилась с Фарерскими островами — 2:0.

    Группа F

    1. Испания — 12 очков (4 игры)
    2. Швеция — 7 (4)
    3. Румыния — 7 (4)
    4. Норвегия — 5 (4)
    5. Мальта — 3 (4)
    6. Фарерские острова — 0 (4) 0

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