Испания забила три безответных мяча Швеции

Сборнаянанесла поражение командев матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы F, которая прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0.

«Фурия роха» вышла вперед на 64-й минуте, когда Серхио Рамос реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Себастьяна Ларссона.

На 85-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество своей команды, тоже забив с пенальти, который сам и заработал.

Еще спустя две минуты Микель Оярсабаль поставил победную точку, нанеся точный удар в дальний угол.

Благодаря этому успеху Испания упрочила лидерство в турнирной таблице, а Швеция осталась на втором месте.

В других матчах Румыния на своем поле разгромила Мальту — 4:0, а Норвегия на выезде расправилась с Фарерскими островами — 2:0.

Группа F

1. Испания — 12 очков (4 игры)

2. Швеция — 7 (4)

3. Румыния — 7 (4)

4. Норвегия — 5 (4)

5. Мальта — 3 (4)

6. Фарерские острова — 0 (4) 0