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    Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Бельгии
    Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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    На 11-й минуте матча отличился Дрис Мертенс. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.

    Через три минуты преимущество бельгийцев увеличил Тимоти Кастань. Мертенс прошёл справа и навесил, Лукаку не дотянулся, а Кастань без труда пробил головой в дальний угол.

    На старте второго тайма еще один мяч в ворота Казахстана отправил Ромелу Лукаку. На 50-й минуте Мертенс ворвался в штрафную и пробил в дальнюю штангу, отскок от которой достался Лукаку, форвард «МЮ» не простил соперника.

    В параллельном матче группы I команда Шотландии вырвала победу у команды Кипра — 2:1.

    За шотландцев голы забили Эндрю Робертсон (61-я минута) и Оливер Бёрк (89). В составе Кипра отличился Янис Кусулос (87).

    После этих встреч сборная Бельгии закрепилась на первой позиции группы I с 9 очками. Напомним, что второе место в этой группе занимает сборная России. 0

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