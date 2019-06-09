Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

одержала победу над(3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На 11-й минуте матча отличился Дрис Мертенс. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.

Через три минуты преимущество бельгийцев увеличил Тимоти Кастань. Мертенс прошёл справа и навесил, Лукаку не дотянулся, а Кастань без труда пробил головой в дальний угол.

На старте второго тайма еще один мяч в ворота Казахстана отправил Ромелу Лукаку. На 50-й минуте Мертенс ворвался в штрафную и пробил в дальнюю штангу, отскок от которой достался Лукаку, форвард «МЮ» не простил соперника.

В параллельном матче группы I команда Шотландии вырвала победу у команды Кипра — 2:1.

За шотландцев голы забили Эндрю Робертсон (61-я минута) и Оливер Бёрк (89). В составе Кипра отличился Янис Кусулос (87).

После этих встреч сборная Бельгии закрепилась на первой позиции группы I с 9 очками. Напомним, что второе место в этой группе занимает сборная России. 0