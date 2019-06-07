США U20 — Эквадор U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет

В рамках молодежного чемпионата мира до 20 лет, который проводится в Польше, состоится поединок сборных. Четвертьфинальный матч примет город Гдыня. Мяч введут в игру в 18:30 по мск.

В прошлый раз сборная США одержала волевую победу над французской командой. Проигрывая по ходу встречи 2:1, американцы сумели переломить ход поединка и забить в ответ еще два гола. Это была третья победа кряду на турнире для «звездно-полосатых». На ЧМ 2017 года американская команда уступила в четвертьфинале Венесуэле. Воспользуются ли номинальные хозяева второй попыткой дойти до полуфинала, станет известно 8 июня.

Несмотря на неудачный старт, Эквадор все же добился своего и вышел из группы, хотя и через рейтинг третьих команд. На прошлой стадии команда обыграла Уругвай со счетом 1:3, причем по ходу встречи эквадорцы проигрывали 1:0. «Триколоры» мало пропускают на этом мундиале — всего 3 мяча в 4 играх. Так что футболистам США будет непросто добиться положительного результата.

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2.97 и 2.45 — коэффициенты на США и Эквадор соответственно. Ничейный исход оценивается коэффом 3.17.

Представители LiveSport.Ru проанализировали информацию перед этой игрой и предложили исход с коэффициентом 5.00.

Благодаря текстовой трансляции матча США U20 — Эквадор U20, которая будет предоставлена ресурсом LiveCup.Run, любой желающий сможет проследить за ходом развития событий этого противостояния. 0