Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии, в котором встретятся

Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Матч состоится 4 августа на стадионе «Уэмбли» и начнется 17:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2018/19 и выиграл Кубок страны, а «Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок в качестве команды, занявшей в АПЛ второе место.

Чаще других в матчах за Суперкубок Англии побеждал «Манчестер Юнайтед» — 21 раз. «Ливерпуль» выигрывал 15 трофеев, «Манчестер Сити» — 5. 0