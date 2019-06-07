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    Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии

    Суперкубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии
    Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии

    Матч состоится 4 августа на стадионе «Уэмбли» и начнется 17:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба лиги.

    Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2018/19 и выиграл Кубок страны, а «Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок в качестве команды, занявшей в АПЛ второе место.

    Чаще других в матчах за Суперкубок Англии побеждал «Манчестер Юнайтед» — 21 раз. «Ливерпуль» выигрывал 15 трофеев, «Манчестер Сити» — 5. 0

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