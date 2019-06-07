Сборная Испании разгромила Фарерские острова

одержала победу над(4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F.

В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.

Единственный мяч в составе проигравших провел Одмар Фаере на 30-й минуте.

В параллельном матче команда Швеции одержала домашнюю победу над сборной Мальты со счетом 3:0.

Точными ударами отметились полузащитник «Краснодара» Виктор Классон на 50-й минуте, а также Робин Кайсон (2-я минута) и Микаэль Исхак (81).

Еще в одном матче группы F сборная Румынии сумела уйти от поражения в выездной игре с Норвегией — 2:2.

За норвежцев голы забили Тарик Эльюнусси (56) и Мартин Эдегор (70). В составе гостей дубль оформил Клаудиу Кешеру (76, 90+2).

Испания сохранила лидерство в группе, набрав 9 очков. Дальше идут шведы с 7 очками, а третьими идут румыны — 4. 0