ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов
  • 23:57
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года
  • 12:37
    • Поздняков: Позиция МОК — сборная России выступит на Олимпиаде-2020
  • 07:55
    • Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира
  • 00:20
    • Источник: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020
  • 22:22
    • ПСЖ хочет арендовать форварда «Барселоны»
    Все новости спорта

    «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд

    РПЛ Футбол России ФНЛ Уфа Томь Календарь РПЛ
    «Томь» и «Уфа» объявили стартовые составы на второй переходный матч за право играть в РПЛ.

    «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд
    «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд

    «Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

    Запасные: Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

    Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, салатич, Бизяк, Вомбергар.

    Поединок пройдет на стадионе «Труд» в Томске и начнется в 14:00 по мск.

    В первой игре, которая прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе, победу со счетом 2:0 одержали хозяева. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первые «стыки». Борьба в Уфе, драма в Нижнем Новгороде и претензии к Лапочкину
  • 31/05/2019 в 12:15
    •
  • Прогноз
  • «Томь» — «Уфа»
  • 1.75
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Томь» вернуться в РПЛ?
  • «Томь» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеет ли «Нижний Новгород» переломить противостояние с «Крыльями»?
  • «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Италия одолеет Польшу и пробьется в четвертьфинал ЧМ
  • Италия U20 — Польша U20. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Халеп и Джоковича, вылет Серены Уильямс и ОсакиОбзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:350
  • 10:54
    • «Ливерпуль» заработал более 110 миллионов евро в этой Лиге чемпионов
  • 08:12
    • Неймара обвинили в изнасиловании
  • 13:12
    • «Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 31/05/2019 в 01:500
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 12:56
    • Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Бенфике»
  • 12:20
    • Чупков стал первым на этапе Серии чемпионов в США
  • 12:08
    • «Интер» хочет подписать форварда ПСВ
    Маурицио Сарри вряд ли останется в «Челси» Футбол Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»Кто будет возглавлять команду в следующем сезоне? Вчера в 03:590
  • 11:06
    • Моуринью: В финале ЛЧ уровень игры был низким
  • 10:37
    • Наставник «Шахтера» является фаворитом на пост главного тренера «Ромы»
  • 10:18
    • Макгрегор бросил вызов Мейвезеру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие