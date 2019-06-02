«Томь» — «Уфа»: стартовые составы команд

«Томь» и «Уфа» объявили стартовые составы на второй переходный матч за право играть в РПЛ.

«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

Запасные: Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, салатич, Бизяк, Вомбергар.

Поединок пройдет на стадионе «Труд» в Томске и начнется в 14:00 по мск.

В первой игре, которая прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе, победу со счетом 2:0 одержали хозяева. 0