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    Представлена команда сезона в Лиге чемпионов

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    УЕФА включил 20 футболистов в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

    Мохамед Слаах и Садио Мане
    Мохамед Слаах и Садио Мане

    Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Айкс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зийех («Аякс»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

    Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Душан Тадич («Аякс»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»).

    Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0. 0

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