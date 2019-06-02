Представлена команда сезона в Лиге чемпионов

Мохамед Слаах и Садио Мане
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Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Айкс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зийех («Аякс»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»).
Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Душан Тадич («Аякс»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»).
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0. 0