«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы

«Милан» готов принять наказание УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей и пропустить сезон в Лиге Европы, сообщает Corriere dello Sport.

Вердикт по делу миланского клуба будет вынесен 3 июня.

По информации издания, клуб ведет переговоры с УЕФА, чтобы согласиться на отстранение от еврокубков на один сезон, так как не сможет выполнить условия организации.

Ранее «Милан» уже был отстранен от участия в еврокубках из-за нарушения принципа финансового фейр-плей в июне 2018 года, однако итальянский клуб оспорил вердикт УЕФА в CAS и добился права сыграть в текущем сезоне в Лиге Европы, а УЕФА отправил дело на новое рассмотрение.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Серии А «Милан» занял пятое место в турнирной таблице. 0