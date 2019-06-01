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    «Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы

    Милан Серия A Футбол Италии Лига Европы УЕФА Календарь Серии А
    «Милан» готов принять наказание УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей и пропустить сезон в Лиге Европы, сообщает Corriere dello Sport.

    Кшиштоф Пентек
    Кшиштоф Пентек

    Вердикт по делу миланского клуба будет вынесен 3 июня.

    По информации издания, клуб ведет переговоры с УЕФА, чтобы согласиться на отстранение от еврокубков на один сезон, так как не сможет выполнить условия организации.

    Ранее «Милан» уже был отстранен от участия в еврокубках из-за нарушения принципа финансового фейр-плей в июне 2018 года, однако итальянский клуб оспорил вердикт УЕФА в CAS и добился права сыграть в текущем сезоне в Лиге Европы, а УЕФА отправил дело на новое рассмотрение.

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