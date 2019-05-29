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    «Милан» может продать Доннарумму из-за финансового фэйр-плей

    Футбол Италии Милан Трансферы Футбол Англии Арсенал Манчестер Юнайтед
    «Милан» в летнее трансферное окно может расстаться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА из-за нарушение финансового фэйр-плей, сообщает Football Italia.

    Джанлуиджи Доннарумма
    Джанлуиджи Доннарумма

    «Россонери» необходимо сократить статью расходов, чтобы избежать потенциального исключения из Лиги Европы за нарушение ФФП. А от продажи Джанлуиджи была бы получена чистая прибыль, так как он является воспитанником клуба.

    «"Милан" должен смотреть в будущее, обеспечивая при этом преемственность, финансовую стабильность и устойчивый рост», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    В услугах 20-летнего стража ворот заинтересованы английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 0

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