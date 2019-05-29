«Милан» может продать Доннарумму из-за финансового фэйр-плей

Джанлуиджи Доннарумма
globallookpress.com
«Россонери» необходимо сократить статью расходов, чтобы избежать потенциального исключения из Лиги Европы за нарушение ФФП. А от продажи Джанлуиджи была бы получена чистая прибыль, так как он является воспитанником клуба.
«"Милан" должен смотреть в будущее, обеспечивая при этом преемственность, финансовую стабильность и устойчивый рост», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В услугах 20-летнего стража ворот заинтересованы английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 0