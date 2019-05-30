Европейский футбольный союз обязал все клубные и национальные команды, которые играют с Косово, кроме сербов и боснийцев, играть на футбольных объектах бывшей югославской автономной области.

УЕФА обязал всех играть в Косово кроме Сербии и Боснии globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Мы решили, что любая команда, клубная или национальная, за исключением сербов и боснийцев, должны будут поехать в Косово. Те, кто не появится на их территории, получат техническое поражение.

Если кто-то не захочет принимать национальную или клубную команду из Косово на своем поле, то нет проблем с проведением на нейтральном поле», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года.

Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия. 0