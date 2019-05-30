УЕФА обязал всех играть в Косово кроме Сербии и Боснии
globallookpress.com
«Мы решили, что любая команда, клубная или национальная, за исключением сербов и боснийцев, должны будут поехать в Косово. Те, кто не появится на их территории, получат техническое поражение.
Если кто-то не захочет принимать национальную или клубную команду из Косово на своем поле, то нет проблем с проведением на нейтральном поле», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.
Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года.
Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия. 0