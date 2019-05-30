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    Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф молодежного ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Нигерии Сборная Катара Сборная США
    Молодежная сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 30-й минуте открыл украинский нападающий Даниил Сикан. На 51-й минуте Мухамед Тиджани сравнял счет, реализовав пенальти.

    Отметим, что на 45-й минуте Мухамед Тиджани одиннадцатиметровый реализовать не смог.

    В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил нападающий Тимоти Уэа.

    Отметим, что на 85-й минуте хавбек сборной США Алексис Мендес не реализовал пенальти.

    По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.

    Команды Нигерии и США также набрали достаточное количество очков для перехода в следующий раунд. Сборная Катара не сумела набрать ни одного очка в трех матчах. 0

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