Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией и вышла в плей-офф молодежного ЧМ-2019

сыграла вничью с(1:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Счет в матче на 30-й минуте открыл украинский нападающий Даниил Сикан. На 51-й минуте Мухамед Тиджани сравнял счет, реализовав пенальти.

Отметим, что на 45-й минуте Мухамед Тиджани одиннадцатиметровый реализовать не смог.

В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил нападающий Тимоти Уэа.

Отметим, что на 85-й минуте хавбек сборной США Алексис Мендес не реализовал пенальти.

По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.

Команды Нигерии и США также набрали достаточное количество очков для перехода в следующий раунд. Сборная Катара не сумела набрать ни одного очка в трех матчах. 0