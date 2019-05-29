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    ЧМ-2019 (U-20): Аргентина обыграла Португалию и другие результаты

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    На молодежном чемпионате мира-2019 (U-20) в Польше 28 мая состоялось четыре матча второго тура группового этапа.

    Португалия U-20 — Аргентина U-20
    Португалия U-20 — Аргентина U-20

    В группе F сборная Аргентины со счетом 2:0 обыграла сборную Португалии. В составе победителей отличились Адольфо Гайч и Неуэн Перес.

    В другом матче этой группы Южная Корея минимально обыграла ЮАР благодаря голу Хун Ву Кима — 1:0.

    После двух туров у Аргентины — 6 очков, у Кореи и Португалии — по 3 очка, у ЮАР — 0 очков.

    В группе Е Франция со счетом 2:0 обыграла Панаму (забивали Дан-Аксель Загаду и Микаэль Кюизанс).

    В другом матче сборная Мали была сильнее сборной Саудовской Аравии — 4:3. У победителей голы на счету Секу Койта, Ибраима Коне, Бубакара Траоре и Мохамеда Камара. У проигравших отличились Фирас Аль-Бурайкан, Хассан Аль-Тамбакти и Халид Аль-Ганнам.

    Франция после двух туров набрала максимум очков и возглавляет группу Е. У Мали — 4 очка, у Панамы — 1 очко, у Саудовской Аравии — 0 очков. 0

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