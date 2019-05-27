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    Бывший тренер «Зенита» возглавит «Марсель»

    Трансферы Футбол Франции Марсель
    Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в ближайшее время возглавит «Марсель», сообщает France Football.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    По данным источника, португальский специалист уже согласовал контракт с французским клубом на два года с зарплатой до вычета налогов в размере 600 тысяч евро в месяц.

    Португалец сменит на этом посту Руди Гарсию, который покинул команду по окончанию нынешнего сезона. В завершившемся сезоне «Марсель» финишировал на пятом месте в таблице Лиги 1, оставшись без еврокубков на следующий сезон.

    Напомним, Виллаш-Боаш находится без работы со времени увольнения из китайского «Шанхай-СИПГ» в 2017 году. 0

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