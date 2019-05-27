Бывший тренер «Зенита» возглавит «Марсель»

Экс-тренерв ближайшее время возглавит, сообщает France Football.

По данным источника, португальский специалист уже согласовал контракт с французским клубом на два года с зарплатой до вычета налогов в размере 600 тысяч евро в месяц.

Португалец сменит на этом посту Руди Гарсию, который покинул команду по окончанию нынешнего сезона. В завершившемся сезоне «Марсель» финишировал на пятом месте в таблице Лиги 1, оставшись без еврокубков на следующий сезон.

Напомним, Виллаш-Боаш находится без работы со времени увольнения из китайского «Шанхай-СИПГ» в 2017 году. 0