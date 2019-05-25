Франция в большинстве обыграла Саудовскую Аравию на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
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Счет в матче на 43-й минуте открыл Юссефом Фофана. На 75-й минуте забитым мячом также отметился 19-летний нападающий «Лиона» Амин Гуири.
Отметим, что на 12-й минуте матча Аль-Гашаян Фарадж получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.
В параллельной встрече сборная Панамы сыграла вничью с командой Мали — 1:1.
Забитыми мячами отличились малийский нападающий Абубакар Конте (39-я минута) и панамский хавбек Диего Валанта, реализовавший пенальти на 87-й минуте.
Сборная Франции возглавила группу E, а команды Панамы и Мали делят вторую строчку. 0