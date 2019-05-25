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    Франция в большинстве обыграла Саудовскую Аравию на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Саудовской Аравии Сборная Панамы
    Молодежная сборная Франции обыграла команду Саудовской Аравии (2:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 43-й минуте открыл Юссефом Фофана. На 75-й минуте забитым мячом также отметился 19-летний нападающий «Лиона» Амин Гуири.

    Отметим, что на 12-й минуте матча Аль-Гашаян Фарадж получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

    В параллельной встрече сборная Панамы сыграла вничью с командой Мали — 1:1.

    Забитыми мячами отличились малийский нападающий Абубакар Конте (39-я минута) и панамский хавбек Диего Валанта, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

    Сборная Франции возглавила группу E, а команды Панамы и Мали делят вторую строчку. 0

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