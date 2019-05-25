«Балтика» покинула ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» — в переходных матчах

«Томь» поделила очки с «Факелом»
twitter.com/fctomtomsk
«Армавир» победил «СКА-Хабаровск» в заключительном матче сезона со счетом 2:0. Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире.
Кроме того, во второй дивизион отправились «Факел» (17-е место), «Сибирь» (18-е место) и «Зенит-2» (19-е место).
«Томь» сыграла вничью с «Факелом» (0:0), ранее обеспечив себе участие в переходных поединках. Там же сыграет «Нижний Новгород», который в 38-м туре обыграл «Мордовию» (3:1).
Соперники обеих команд в переходных матчах определятся в заключительном туре РПЛ.
Напомним, прямые путевки в Премьер-лигу досрочно себе обеспечили «Тамбов» и «Сочи». 0