«Балтика» покинула ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» — в переходных матчах

сыграла вничью с(1:1) в последнем туре сезона-2018/19 ФНЛ — обе команды вылетели в ПФЛ, заняв 16-е и 20-е места соответственно.

«Томь» поделила очки с «Факелом» twitter.com/fctomtomsk 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Армавир» победил «СКА-Хабаровск» в заключительном матче сезона со счетом 2:0. Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире.

Кроме того, во второй дивизион отправились «Факел» (17-е место), «Сибирь» (18-е место) и «Зенит-2» (19-е место).

«Томь» сыграла вничью с «Факелом» (0:0), ранее обеспечив себе участие в переходных поединках. Там же сыграет «Нижний Новгород», который в 38-м туре обыграл «Мордовию» (3:1).

Соперники обеих команд в переходных матчах определятся в заключительном туре РПЛ.

Напомним, прямые путевки в Премьер-лигу досрочно себе обеспечили «Тамбов» и «Сочи». 0