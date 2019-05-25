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    «Балтика» покинула ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» — в переходных матчах

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    «Балтика» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) в последнем туре сезона-2018/19 ФНЛ — обе команды вылетели в ПФЛ, заняв 16-е и 20-е места соответственно.

    «Томь» поделила очки с «Факелом»
    «Томь» поделила очки с «Факелом»

    «Армавир» победил «СКА-Хабаровск» в заключительном матче сезона со счетом 2:0. Команда из одноименного города сохранила прописку в этом турнире.

    Кроме того, во второй дивизион отправились «Факел» (17-е место), «Сибирь» (18-е место) и «Зенит-2» (19-е место).

    «Томь» сыграла вничью с «Факелом» (0:0), ранее обеспечив себе участие в переходных поединках. Там же сыграет «Нижний Новгород», который в 38-м туре обыграл «Мордовию» (3:1).

    Соперники обеих команд в переходных матчах определятся в заключительном туре РПЛ.

    Напомним, прямые путевки в Премьер-лигу досрочно себе обеспечили «Тамбов» и «Сочи». 0

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