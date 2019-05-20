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    Гаттузо хочет остаться в «Милане»

    Милан Футбол Италии Серия A Фрозиноне Календарь Серии А
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии с «Фрозиноне» (2:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Это был сложный матч. Знали, что "Фрозиноне" — команда с характером, которая будет упираться до последнего. В какой-то момент мы занервничали, но Доннарума избавил нас от лишних проблем рядом сэйвов.

    Мое будущее? Пусть руководство оценивает работу. Очень надеюсь, что останусь в "Милане". Моя карьера в любом случае будет продолжена. Я способен на большее», — цитирует тренера Football Italia.

    «Красно-черные» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Рому» и «Аталанту». 0

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