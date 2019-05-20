Гаттузо хочет остаться в «Милане»

Главный тренерподвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии с(2:0).

«Это был сложный матч. Знали, что "Фрозиноне" — команда с характером, которая будет упираться до последнего. В какой-то момент мы занервничали, но Доннарума избавил нас от лишних проблем рядом сэйвов.

Мое будущее? Пусть руководство оценивает работу. Очень надеюсь, что останусь в "Милане". Моя карьера в любом случае будет продолжена. Я способен на большее», — цитирует тренера Football Italia.

«Красно-черные» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Рому» и «Аталанту». 0