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    Моуринью летом намерен вернуться к работе

    Манчестер Юнайтед Трансферы Реал Мадрид Интер Порту Челси
    Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что готов вернуться к работе уже этим летом.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «У меня много качеств, и одним из них является уважение к другим клубам и их руководству. Я никогда не говорил, что такой-то клуб хотел меня и связывался со мной.

    Когда покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, сразу принял решение, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь вернуться к тренерской деятельности в июле с проектом, который мне действительно понравится», — цитирует португальца Goal.

    Напомним, что в декабре он был уволен из «Манчестер Юнайтед». Также 56-летний Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал». 0

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