Моуринью летом намерен вернуться к работе

Португальский специалистзаявил, что готов вернуться к работе уже этим летом.

«У меня много качеств, и одним из них является уважение к другим клубам и их руководству. Я никогда не говорил, что такой-то клуб хотел меня и связывался со мной.

Когда покинул "Манчестер Юнайтед" в декабре, сразу принял решение, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь вернуться к тренерской деятельности в июле с проектом, который мне действительно понравится», — цитирует португальца Goal.

Напомним, что в декабре он был уволен из «Манчестер Юнайтед». Также 56-летний Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал». 0