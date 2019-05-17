Вратарь «Реала» может перейти в «Порту»

Вратарьв летнее трансферное окно может пополнить ряды, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 32-летний костариканец является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса, который скорее всего будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа. Вероятность сделки оценивается в 80 процентов.

Отметим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне.

В сезоне 2018/19 на счету Кейлора 20 матчей и 19 пропущенных мячей. В семи встречах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности. 0