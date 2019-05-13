СМИ: УЕФА хочет отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

может быть отстранен от участия в еврокубков, сообщает NY Times.

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю в марте начала расследование в отношении клуба по подозрению в нарушении правил финансового фэйр-плей.

По данным источника, глава следственной группы будет добиваться дисквалификации для «Ман Сити» на один сезон.

Клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 миллионов евро.

«Горожане» стали чемпионами Англии в сезоне-2018/19 и должны начать следующий сезон в групповом турнире Лиги чемпионов. 0