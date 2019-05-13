ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииТретья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
  • 21:43
    • «Манчестер Юнайтед» пытается подписать Дибалу
  • 21:26
    • Форвард СКА Прохоркин стал игроком «Лос-Анджелеса»
  • 21:13
    • Воробьев: Чехи сыграли так, как мы ожидали
  • 20:23
    • Андронов — лучший игрок сборной России в матче с Чехией
  • 19:56
    • Сборная США в овертайме победила Финляндию на ЧМ-2019
    Все новости спорта

    «Болонья» дома разгромила «Парму»

    «Болонья» — «Парма»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Италии Серия A Парма Болонья Календарь Серии А
    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Болонья» разгромила «Парму» со счетом 4:1.

    «Болонья» поднялась на 13-е место в Серии А
    «Болонья» поднялась на 13-е место в Серии А

    Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара».

    Первый тайм прошел без голов. Во втором счет открыл Риккардо Орсолини, а через несколько минут хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу Луиджи Сепе. Третий гол в ворота гостей провел Лянцо Силвейра.

    На 81-й минуте один гол отыграл Роберто Инглезе, а окончательный счет был установлен благодаря еще одному автоголу от Франсиско Сьерральты.

    «Болонья», набрав 40 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (38) — на 15-м месте. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Безумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков
  • 10/05/2019 в 23:43
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Кьево»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция одержит крупную победу в матче с Норвегией
  • Норвегия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • В матче Словакии и Канады можно ждать поздний гол
  • Словакия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Интер» прервет домашнюю серию без побед
  • «Интер» — «Кьево». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство«Армейцы» отдалились от зоны Лиги чемпионов 00:540
  • 15:56
    • «Спартак» хотел арендовать Промеса до смены руководства клуба
  • 15:44
    • «Ливерпуль» получил наибольшую сумму призовых за сезон АПЛ
  • 13:20
    • Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
    Артуро Видаль и Серхио Бускетс Футбол Примера. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл в Сан-СебастьянеРезультаты матчей 37-го тура испанской Примеры Вчера в 22:140
  • Экспресс дня

  • «Интер» вернет себе третью позицию в Серии А
  • 2.16
    •
  • 21:58
    • «Болонья» дома разгромила «Парму»
  • 20:55
    • Орлов: Игра против чехов — лучшая на турнире
  • 20:42
    • «Ювентус» выбирает между сохранением Аллегри и назначением Конте
    Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш Футбол Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»«Красно-белые» одержали победу над «Уфой» Вчера в 20:580
  • 13:09
    • Блажиевский покинул расположение сборной России
  • 11:28
    • Семин заинтересован в подписании Еременко
  • 20:11
    • Защитник «Наполи» стал главной трансферной целью «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие