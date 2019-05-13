«Болонья» — «Парма»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Италииразгромиласо счетом 4:1.

Встреча состоялась в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара».

Первый тайм прошел без голов. Во втором счет открыл Риккардо Орсолини, а через несколько минут хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу Луиджи Сепе. Третий гол в ворота гостей провел Лянцо Силвейра.

На 81-й минуте один гол отыграл Роберто Инглезе, а окончательный счет был установлен благодаря еще одному автоголу от Франсиско Сьерральты.

«Болонья», набрав 40 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (38) — на 15-м месте. 0