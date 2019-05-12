«Ренн» в меньшинстве упустил победу над «Генгамом»

на своем поле сыграл вничьюв рамках 36-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/staderennais 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче на 15-й минуте встречи открыл 21-летний сенегальский полузащитник хозяев Исмаила Сарр. На 79-й минуте матча «Ренн» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Жерзино Ньямси.

За три минуты до конца встречи гости сравняли счет благодаря усилиям Александра Менди.

«Ренн» с 46 очками расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Генгам» идет 20-м с 26 баллами.

В следующем туре 18 мая «Ренн» сыграет со «Страсбуром» в гостях, а «Генгам» примет «Ним». 0