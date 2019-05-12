ФИФА может запретить «Валенсии» и «Вильярреалу» совершать трансферы

ФИФА может запретить совершать трансферы, утверждает Marca.

Дело «Валенсии» и «Вильярреала» схоже с тем, из-за которого годичный запрет на регистрацию футболистов получил лондонский «Челси». Речь идет о 19-й статье правил, которая гласит, что клубы могут совершать трансферы игроков из других стран, только если тем уже исполнилось 18 лет.

Сообщается, что решение будет принято после окончания расследования.

«Валенсия» и «Вильярреал» смогут подать апелляцию на трансферный запрет. К тому же, клубы смогут приобретать новых предстоящим летом, даже если на них будет наложен запрет. 0