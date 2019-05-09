Саутгейт: Клопп и Почеттино проводят невероятный сезон

Главный тренер национальной команды Англиипрокомментировал выходв финал Лиги чемпионов.

«В понедельник я был на игре "Манчестер Сити" — "Лестер" (1:0). Тогда я подумал, что в том матче произошёл невероятный поворот.

Когда во вторник покидал "Энфилд", мне казалось, что это был один из самых потрясающих вечеров за все мои 30 лет в футболе. А в среду я увидел феноменальный камбэк "Тоттенхэма".

Нужно отдать должное обоим тренерам. При разных обстоятельствах они проводят невероятные сезоны.

Это замечательно для сборной Англии. Футболисты получили опыт в больших матчах. Они играли под давлением и сумели добиться успеха», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports. 0