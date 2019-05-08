Лофтус-Чик: Матч с «Айнтрахтом» будет тяжелым

Полузащитник «Челси»высказал мнение о предстоящем матче св 1/2 финала Лиги Европы.

Первая игра завершилась вничью — 1:1.

«Мы пробились в Лигу чемпионов, но у нас есть шанс выйти в финал Лиги Европы. В "Челси" мы хотим выигрывать трофеи. Для нас это большая возможность завоевать трофей.

Было бы глупо выйти на игру расслабленными, потому что у них топ-команда. Мы видели это в первом матче.

Это, определенно, будет тяжелый матч, но мы хотим победить», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Матч «Челси» — «Айнтрахт» состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени. 0