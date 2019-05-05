«Челси» разгромил «Уотфорд»

разгромилв матче 37-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой «синих» со счетом 3:0.

На 48-й минуте матча «Челси» вывел вперед Рубен Лофтус-Чик. Через три минуты Давид Луис увеличил преимущество лондонского клуба. А на 75-й минуте матча до разгромного счет довел Гонсало Игуаин.

«Челси» набрал 71 очко и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Уотфорд» (50 очков) — на десятом месте.