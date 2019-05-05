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    «Челси» разгромил «Уотфорд»

    Челси Уотфорд Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    «Челси» разгромил «Уотфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    «Челси» — «Уотфорд»
    «Челси» — «Уотфорд»

    Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой «синих» со счетом 3:0.

    На 48-й минуте матча «Челси» вывел вперед Рубен Лофтус-Чик. Через три минуты Давид Луис увеличил преимущество лондонского клуба. А на 75-й минуте матча до разгромного счет довел Гонсало Игуаин.

    «Челси» набрал 71 очко и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Уотфорд» (50 очков) — на десятом месте.

    АПЛ. 37-й тур
    «Челси» — «Уотфорд» — 3:0 (0:0)
    Голы: Лофтус-Чик, 48 (1:0). Давид Луиз, 51 (2:0). Игуаин, 75 (3:0)«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз (Кэйхилл, 89), Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Ковачич, Жоржинью, Канте (Лофтус-Чик, 10), Игуаин (Жиру, 79), Азар, Педро«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра, Чалоба (Клеверли, 67), Дукуре, Хьюз, Дини (Саксесс, 83), Деулофеу (Грэй, 83)Предупреждение: Дукуре, 90
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