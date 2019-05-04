«Эвертон» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт в начале первого тайма. На 17-й минуте защитник гостей Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Ришарлисона из-за пределов штрафной.
Несколько минут спустя Шеймус Коулмэн удвоил преимущество ливерпульской команды после добивания.
«Эвертон» набрал 53 очка и переместился на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» с 40 очками остался на 15-й строчке.
АПЛ. 37-й тур
«Эвертон» — «Бернли» — 2:0 (2:0)
Голы: Ми, 17 — в свои ворота (1:0). Коулман, 20 (2:0)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ягелка, 90+1), Гей, Бернард (Лукман, 73), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 49)«Бернли»: Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Уэствуд, Вуд, Гвюдмундссон (Макнейл, 69), Барнс (Выдра, 72)Предупреждения: Уэствуд, 37. Тарковски, 80