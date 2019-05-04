«Эвертон» — «Бернли»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в начале первого тайма. На 17-й минуте защитник гостей Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Ришарлисона из-за пределов штрафной.

Несколько минут спустя Шеймус Коулмэн удвоил преимущество ливерпульской команды после добивания.

«Эвертон» набрал 53 очка и переместился на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бернли» с 40 очками остался на 15-й строчке.