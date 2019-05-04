«Бавария» — «Ганновер»: счет матча 3:1, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(3:1) в матче 32-го тура немецкой Бундслиги.

Счет в матче был открыт хозяевами на 27-й минуте. Джошуа Киммих исполнил отличную передачу на Роберта Левандовского, а поляк ударом с нескольких метров поразил ворота Эссера.

На 41-й минуте Леон Горецка получил своевременную передачу от Кингсли Комана и, подстроившись под мяч, переправил его в ворота «Ганновера».

На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота мюнхенцев — Жером Боатенг сыграл рукой. С «точки» счет «размочил» бразильский форвард гостей Жонатас.

А на 55-й минуте «Ганновер» остался в меньшинстве — вышедший на замену после перерыва Жонатас получил две желтые карточки подряд и был удален.

на 84-й минуте Кингсли Коман исполнил хорошую передачу, после чего Франк Рибери обыграл защитника и поразил ворота Эссера.

«Бавария» набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер», имея в активе 18 очков, занимает 18-е место.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «РБ Лейпцига», а «Ганновер» на свое поле примет «Фрайбург». 0