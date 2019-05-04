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    «Бавария» в Мюнхене обыграла «Ганновер»

    «Бавария» — «Ганновер»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над «Ганновером» (3:1) в матче 32-го тура немецкой Бундслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт хозяевами на 27-й минуте. Джошуа Киммих исполнил отличную передачу на Роберта Левандовского, а поляк ударом с нескольких метров поразил ворота Эссера.

    На 41-й минуте Леон Горецка получил своевременную передачу от Кингсли Комана и, подстроившись под мяч, переправил его в ворота «Ганновера».

    На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота мюнхенцев — Жером Боатенг сыграл рукой. С «точки» счет «размочил» бразильский форвард гостей Жонатас.

    А на 55-й минуте «Ганновер» остался в меньшинстве — вышедший на замену после перерыва Жонатас получил две желтые карточки подряд и был удален.

    на 84-й минуте Кингсли Коман исполнил хорошую передачу, после чего Франк Рибери обыграл защитника и поразил ворота Эссера.

    «Бавария» набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер», имея в активе 18 очков, занимает 18-е место.

    В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «РБ Лейпцига», а «Ганновер» на свое поле примет «Фрайбург». 0

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