Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно для «Челси»

Главный тренер «Челси»высказал мнение о предстоящем первом полуфинальном матче Лиги Европы против

«С "Наполи" я выиграл в ней восемь матчей и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо.

Нам надо финишировать в четверке лучших команд премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов.

В английскую топ-четверку попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а в финале нас ждал "Манчестер Сити". Это как Лига чемпионов!

Я уважаю "Айнтрахт". Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол.

Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую "Славию", только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч состоится в четверг, 2 мая, на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте (Германия) и начнется в 22:00 по московскому времени. 0