Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На матче «Айнтрахт» — «Челси» будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты рефери — Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Дополнительные ассистенты рефери — Хесус Хиль Мансано, Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Рауль Кабанеро.

Поединок «Арсенал» — «Валенсия» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери — Николя Дано, Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты рефери — Бенуа Бастьен, Рюдди Бюке. Четвертый арбитр — Хишам Закрани.

Оба матча пройдут в четверг, 2 мая. Начало — в 22:00 по мск. 0