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    УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы

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    Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

    УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы
    УЕФА назначил арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы

    На матче «Айнтрахт»«Челси» будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Ассистенты рефери — Хуан Юсте, Роберто Алонсо. Дополнительные ассистенты рефери — Хесус Хиль Мансано, Хосе Санчес. Четвертый арбитр — Рауль Кабанеро.

    Поединок «Арсенал»«Валенсия» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери — Николя Дано, Сириль Грингор. Дополнительные ассистенты рефери — Бенуа Бастьен, Рюдди Бюке. Четвертый арбитр — Хишам Закрани.

    Оба матча пройдут в четверг, 2 мая. Начало — в 22:00 по мск. 0

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