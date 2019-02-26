«Енисей» разгромно проиграл клубу ФНЛ

«Енисей» — «Сочи»
ФК «Енисей»
Встреча завершилась поражением представителя РПЛ со счетом 1:4.
В составе красноярского клуба единственный гол забил полузащитник Дмитрий Торбинский.
Товарищеские матчи
«Сочи» — «Енисей» — 4:1 (3:0)
Голы: Касаев, 20 (1:0). Песегов, 22 (2:0). Обольский, 26 (3:0). Торбинский, 52 (3:1). Альфред, 65 (4:1)«Енисей»: Юрченко (Нестеренко, 46), Занев (Рожков, 60), Гаджибеков (Грицаенко, 60), Кичин (Семакин, 60), Данченко (Комолов, 60), Сарр (Зотов, 60), Торбинский (Хубулов, 60), Савичев (Костюков, 60), Огуде (Кутьин, 60), Комков (Ятченко, 46), Саркисов (Соболев, 46)