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    «Ман Сити» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги, победив в финальном матче лондонский «Челси» — 0:0 (4:3 по пенальти).

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»
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    В серии пенальти Жоржинью и Лерой Сане не смогли переиграть вратарей, а Давид Луиз попал в штангу.

    «Манчестер Сити» во второй раз кряду и в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014, 2016 и 2018 годах.

    Лидирует «Ливерпуль», у которого 8 данных трофеев. У «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» — по 5.

    Кубок английской лиги. Финал
    «Челси» — «Манчестер Сити» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:4
    Серия пенальти: Жоржинью — 0:0 (вратарь). Гюндоган — 0:1. Аспиликуэта — 1:1. Агуэро — 1:2. Эмерсон — 2:2. Сане — 2:2 (вратарь). Давид Луиз — 2:2 (штанга). Бернарду Силва — 2:3. Азар — 3:3. Стерлинг — 3:4«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Педро (Хадсон-Одои, 79), Азар, Виллиан (Игуаин, 95)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко, Де Брейне (Сане, 86), Фернандинью (Данилу, 91), Сильва (Гюндоган, 79), Бернарду Силва, Агуэро, СтерлингПредупреждения: Давид Луиз, 30. Фернандинью, 58. Рюдигер, 72. Жоржинью, 88. Отаменди, 90+1
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