«Ман Сити» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок лиги

стал обладателем Кубка английской лиги, победив в финальном матче лондонский— 0:0 (4:3 по пенальти).

В серии пенальти Жоржинью и Лерой Сане не смогли переиграть вратарей, а Давид Луиз попал в штангу.

«Манчестер Сити» во второй раз кряду и в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014, 2016 и 2018 годах.

Лидирует «Ливерпуль», у которого 8 данных трофеев. У «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» — по 5.