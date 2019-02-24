«Ман Сити» по пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок лиги

«Манчестер Сити»
twitter.com/ManCityPhotos
В серии пенальти Жоржинью и Лерой Сане не смогли переиграть вратарей, а Давид Луиз попал в штангу.
«Манчестер Сити» во второй раз кряду и в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014, 2016 и 2018 годах.
Лидирует «Ливерпуль», у которого 8 данных трофеев. У «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» — по 5.
Кубок английской лиги. Финал
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:4
Серия пенальти: Жоржинью — 0:0 (вратарь). Гюндоган — 0:1. Аспиликуэта — 1:1. Агуэро — 1:2. Эмерсон — 2:2. Сане — 2:2 (вратарь). Давид Луиз — 2:2 (штанга). Бернарду Силва — 2:3. Азар — 3:3. Стерлинг — 3:4«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Педро (Хадсон-Одои, 79), Азар, Виллиан (Игуаин, 95)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко, Де Брейне (Сане, 86), Фернандинью (Данилу, 91), Сильва (Гюндоган, 79), Бернарду Силва, Агуэро, СтерлингПредупреждения: Давид Луиз, 30. Фернандинью, 58. Рюдигер, 72. Жоржинью, 88. Отаменди, 90+1