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    «Торино» разобрался с «Аталантой»

    Футбол Италии Серия A Торино Аталанта Календарь Серии А
    В рамках 25 тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту».

    «Торино» не проигрывает уже в пяти матчах
    «Торино» не проигрывает уже в пяти матчах
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    Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Автором первого гола стал защитник Армандо Иццо, отличившийся на 42-й минуте. В начале второго тайма мяч в ворота «Аталанты» отправил нападающий Яго Фальке.

    Беспроигрышная серия «Торино» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Команда, набрав 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (38) — седьмое. 0

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