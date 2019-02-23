«Торино» разобрался с «Аталантой»

В рамках 25 тура итальянской Серии Апринимал

«Торино» не проигрывает уже в пяти матчах twitter.com/torinofc_1906 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник Армандо Иццо, отличившийся на 42-й минуте. В начале второго тайма мяч в ворота «Аталанты» отправил нападающий Яго Фальке.

Беспроигрышная серия «Торино» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Команда, набрав 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (38) — седьмое. 0