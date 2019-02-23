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    Гол Пентека помог «Милану» крупно обыграть «Эмполи»

    Футбол Италии Серия A Милан Эмполи Календарь Серии А
    В рамках 25-го тура Серии А «Милан» принимал «Эмполи» и одержал крупную победу.

    Кшиштоф Пентек
    Кшиштоф Пентек
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    Хозяева выиграли со счетом 3:0.

    Седьмой гол в шести матчах в составе «Милана» забил Кшиштоф Пентек. Также у хозяев отличились Франк Кессье и Самуэль Кастильехо.

    «Милан» набрал 45 очков и сохраняет четвертое место в чемпионате Италии. «Эмполи» (21 очко) идет на семнадцатой позиции.

    Серия А. 25-й тур
    «Милан» — «Эмполи» — 3:0 (0:0)
    Голы: Пентек, 49 (1:0). Кессье, 51 (2:0). Самуэль Кастильехо, 67 (3:0)«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Конти, Бакайоко (Билья, 80), Кессье, Лукас Пакета (Борини, 69), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Пентек (Кутроне, 69)«Эмполи»: Дронговски, Паскуаль (Паяч, 74), Сильвестре, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Салих Учан, 66), Беннасер, Крунич, Фариас (Ла Гумина, 66), КапутоПредупреждения: Ди Лоренцо, 55. Хакан Чалханоглу, 71
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