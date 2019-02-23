Гол Пентека помог «Милану» крупно обыграть «Эмполи»

В рамках 25-го тура Серии Апринимали одержал крупную победу.

Кшиштоф Пентек twitter.com/acmilan 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Хозяева выиграли со счетом 3:0.

Седьмой гол в шести матчах в составе «Милана» забил Кшиштоф Пентек. Также у хозяев отличились Франк Кессье и Самуэль Кастильехо.

«Милан» набрал 45 очков и сохраняет четвертое место в чемпионате Италии. «Эмполи» (21 очко) идет на семнадцатой позиции.