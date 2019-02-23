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    «Тоттенхэм» уступил на выезде «Бернли»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Бернли Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» уступил «Бернли» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии (1:2).

    «Бернли» дважды выходил вперед
    «Бернли» дважды выходил вперед
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    В составе «шпор» голом отметился форвард Гарри Кейн, у «бордовых» отличились нападающие Крис Вуд и Эшли Барнс.

    Тоттенхэм« занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. "Бернли" с 30 баллами располагается на 13-й строчке.

    Беспроигрышная серия "Бернли" в чемпионате Англии достигла восьми матчей. При этом хозяева поля прервали победную серию "шпор", которая состояла из четырех поединков.

    АПЛ. 27-й тур
    «Бернли» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:0)
    Голы: Вуд, 57, Барнс, 83 — Кейн, 65«Бернли»: Хитон — Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор — МанкНейл (Гудмундссон, 80), Корк, Вествуд, Хендрик (Бруди, 80) — Барнс, Вуд«Тоттенхэм»: Льорис — Тоби, Фойт (Ламела, 76), Вертонген — Орье, Уинкс (Льоренте, 62), Сиссоко, Роуз — Сон (Моура, 88), Кейн, ЭриксенПредупреждения: Бардсли — Льоренте, Фойт, Ламела
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