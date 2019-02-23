«Тоттенхэм» уступил на выезде «Бернли»

уступилв гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии (1:2).

«Бернли» дважды выходил вперед twitter.com/burnleyofficial 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В составе «шпор» голом отметился форвард Гарри Кейн, у «бордовых» отличились нападающие Крис Вуд и Эшли Барнс.

Тоттенхэм« занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. "Бернли" с 30 баллами располагается на 13-й строчке.

Беспроигрышная серия "Бернли" в чемпионате Англии достигла восьми матчей. При этом хозяева поля прервали победную серию "шпор", которая состояла из четырех поединков.