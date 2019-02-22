Организация болельщиков московскоговыступила с заявлением, в котором объявила о бойкоте домашнего матча 18-го тура РПЛ с

«Фратрия» бойкотирует домашний матч «Спартака» с «Краснодаром» fratria.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Объединение возмущено закрытием фанатской трибуны из-за оскорбительной кричалки в адрес вратаря «Локомотива». Трибуна на один матч была закрыта решением КДК РФС.

Также во «Фратрии» возмутились тем, что девушкам предложили придти на этот матч бесплатно.

«Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять "Спартак" без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона "Спартак". Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков», — говорится в заявлении «Фратрии».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 3 марта. 0