ЦСКА купил полузащитника у «Васку да Гама»

Полузащитник бразильскогоперешел в московский, утверждает Globo Esporte.

По информации источника, «армейцы» приобрели 70% прав на игрока, заплатив пять миллионов евро.

«Васко да Гама» ранее отклонила два предложения московского клуба, который сперва хотел купить 90% прав за три миллиона евро, а чуть позже — за четыре.

Хавбек привлек внимание ЦСКА игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior. Он отметился пятью голами в девяти матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на его счету два выхода на замену. 0