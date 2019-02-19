Жена Аршавина подала заявление в ФСБ на бывшего футболиста

, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности, сообщает издание Super

По данным источника, в своём заявлении девушка подробно описала угрозы, поступающие в её адрес от Аршавина. По её словам, ей регулярно угрожают неизвестные.

Кроме того, некоторое время назад на встречу с женой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ и оказывали на нее давление.

В связи с этим Алиса Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести должностную проверку о законности их действий.

Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей супруги автомобиль Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально. 0