Жена Аршавина подала заявление в ФСБ на бывшего футболиста

Андрей Аршавин
ФК «Зенит»
По данным источника, в своём заявлении девушка подробно описала угрозы, поступающие в её адрес от Аршавина. По её словам, ей регулярно угрожают неизвестные.
Кроме того, некоторое время назад на встречу с женой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ и оказывали на нее давление.
В связи с этим Алиса Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести должностную проверку о законности их действий.
Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей супруги автомобиль Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально. 0