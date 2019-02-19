ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриСарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?
  • 18:50
    • Судьба Сарри зависит от матча с «МанСити» в финале Кубка лиги
  • 18:28
    • Жена Аршавина подала заявление в ФСБ на бывшего футболиста
  • 18:14
    • «Локомотив» уступил загребскому «Динамо» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
  • 17:59
    • C «Рубина» и «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию новичков
  • 17:46
    • СМИ: Икарди может устроить «Интеру» бойкот
    Все новости спорта

    Жена Аршавина подала заявление в ФСБ на бывшего футболиста

    Скандалы Светская жизнь Между тем Футбол России
    Алиса Аршавина, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности, сообщает издание Super.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По данным источника, в своём заявлении девушка подробно описала угрозы, поступающие в её адрес от Аршавина. По её словам, ей регулярно угрожают неизвестные.

    Кроме того, некоторое время назад на встречу с женой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ и оказывали на нее давление.

    В связи с этим Алиса Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести должностную проверку о законности их действий.

    Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей супруги автомобиль Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 февраля
  • Вчера в 20:21
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Бавария»
  • 2.00
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Свежий «Ливерпуль» и мозги Клоппа сомнут «Баварию»
  • «Ливерпуль» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Барселона» начать плей-офф с победы?
  • «Лион» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Каролина» Свечникова и «Рейнджерс» Бучневича сыграют менее результативно
  • «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 01:240
  • 16:14
    • Суперкубок Испании может сменить формат
  • 15:43
    • Кейн вернулся к тренировкам
  • 17:15
    • Голкипер «Слована» дисквалифицирован на пять матчей
    «Анахайм» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Юбилейный гол Овечкина, три очка Тарасенко и хет-трик БарковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля Вчера в 08:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Устоит ли «Бавария» в Англии?
  • 3.89
    •
  • 18:58
    • «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»
  • 16:44
    • Трефилов перенес операцию на сердце
  • 16:29
    • Газизов: «Уфа» не ведет переговоров по Джанаеву
    Серхио Рамос Футбол «Реал» потерял шансы на чемпионство«Реал» сенсационно проиграл дома «Жироне». Разбор 17/02/2019 в 23:380
  • 15:58
    • Дьяков проходит просмотр в белорусском клубе
  • 15:29
    • Полузащитник ЦСКА перешел в «Авангард»
  • 15:14
    • «Зенит» и «Фенербахче» рассудят англичане
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие