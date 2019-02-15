Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

на этой неделе набрала 0,166 балла.

«Зенит» уступил «Фенербахче» ФК «Зенит» 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы уступил «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» сыграл вничью с «Байером» (0:0).

Португалия после поражений «Спортинга» и «Порту» и победы «Бенфики» набрала 0,4 балла и сократила отставание от России.

Показатель России, которая занимает шестое место в рейтинге, — 49,882. У Португалии, которая идет седьмой, — 46,232.

Таким образом, отрыв России от Португалии сократился с 3,8 балла до 3,55. Португальским командам необходимо набрать 18 очков (6 побед), чтобы обойти россиян. При этом «Зенит» и «Краснодар» должны ответные матчи 1/16 Лиги Европы проиграть. 0