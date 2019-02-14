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    «Галатасарай» на своем поле уступил «Бенфике»

    Лига Европы Галатасарай Бенфика Португалия Календарь Лиги Европы
    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» на своем поле уступил «Бенфике» — 1:2.

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    Первый мяч на 27-й минуте забил хавбек гостей Эдуардо Сальвио, реализовавший пенальти.

    В начале второй половины встречи защитник хозяев Кристиан Люиндама сравнял счет.

    Победу португальской команде принес нападающий Харис Сеферович, отличившийся на 64-й минуте.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Галатасарай» — «Бенфика» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 27, пенальти Сальвио, 1:1 — 54 Люиндама, 1:2 — 64 Сеферович«Галатасарай»: Муслера, Люиндама, Нагатомо, Линнес (Мариано, 73), Маркао Тейшейра, Ндиайе (Гюмюш, 73), Фернандо, Фегули, Бельханда, Оньекуру, Дианье«Бенфика»: Влаходимос, Диаш, Юри Рибейру, Коршья, Франсишку Феррейра, Флорентину, Жедсон Фернандеш (Самарис, 87), Серви (Кровинович, 81), Сальвио (Пирес, 48), Жоау Фелиш, СеферовичПредупреждения: Фернандо (40), Жедсон Фернандеш (41), Ндиайе (50), Пирес (53), Нагатомо (70), Жоау Фелиш (90)

    Ответная игра пройдет в Лиссабоне 21 февраля. 0

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