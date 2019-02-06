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    Месси — в заявке «Барселоны» на кубковый матч против «Реала»

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч с мадридским «Реалом» в первом полуфинальном поединке Кубка Испании.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    В список включен капитан команды Лионель Месси, который получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

    А вот Усман Дембеле оказался вне заявки. Француз более двух недель назад в игре с «Леганесом» получил повреждение лодыжки и пока занимается отдельно от общей группы футболистов «сине-гранатовых».

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    • Полная заявка каталонской команды выглядит следующим образом: тер-Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

    Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. 0

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