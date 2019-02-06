Месси — в заявке «Барселоны» на кубковый матч против «Реала»

Главный тренерогласил заявку команды на матч с мадридскимв первом полуфинальном поединке Кубка Испании.

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В список включен капитан команды Лионель Месси, который получил травму в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

А вот Усман Дембеле оказался вне заявки. Француз более двух недель назад в игре с «Леганесом» получил повреждение лодыжки и пока занимается отдельно от общей группы футболистов «сине-гранатовых».

Полная заявка каталонской команды выглядит следующим образом: тер-Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. 0