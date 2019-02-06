СМИ: Месси сам примет решение по поводу участия в «Эль-Класико»

Нападающий «Барселоны»еще не решил, будет ли он участвовать в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, решающее слово в этом вопросе будет именно за аргентинцем, получившим повреждение в матче 22-го тура Примеры с «Севильей» (2:2).

Нападающий избежал мышечной травмы, у него лишь небольшая контрактура.

Месси, тренировшийся в общей группе, хочет принять участие в матче, но понимает, что это кубковый матч, тогда как приоритетные цели команды — это чемпионат Испании и Лига чемпионов.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. 0