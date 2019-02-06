СМИ: Месси сам примет решение по поводу участия в «Эль-Класико»

Лионель Месси
AS.com
По информации издания, решающее слово в этом вопросе будет именно за аргентинцем, получившим повреждение в матче 22-го тура Примеры с «Севильей» (2:2).
Нападающий избежал мышечной травмы, у него лишь небольшая контрактура.
Месси, тренировшийся в общей группе, хочет принять участие в матче, но понимает, что это кубковый матч, тогда как приоритетные цели команды — это чемпионат Испании и Лига чемпионов.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. 0