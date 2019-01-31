Защитник «Монако» перешел в «Айнтрахт»

Защитникперешел изв франкфуртский, сообщает официальный сайт монегасков.

22-летний малиец подписал контракт с немецкой командой до июня 2023 года.

Туре родился в Мали, а игровую карьеру начал в «Монако». За основную команду он дебютировал в 2015 году, однако в текущем сезоне провел за клуб лишь пять матчей.

«Туре придаст гибкости нашей обороне, и кроме того, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Мы пристально следили за ним. Альмами — талантливый, но уже довольно опытный игрок», — сказал спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич. 0