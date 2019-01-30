Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка лиги

В матче 1/2 финала Кубка французской лигина выезде в серии пенальти проиграл— 2:2 (4:5).

В основное время голами в составе «монегасков» отметились Маркуш Лопеш (18-я минута) и Александр Головин (24, видео).

За хозяев поля мячи забили Александр Менди (46) и Марку Тюрам (55). В серии пенальти точнее оказались игроки «Генгама» — 5:4.

Большую часть матча «Монако» играл в меньшинстве — красную карточку на 14-й минуте получил новичок команды, экс-хавбек московского «Динамо» Вильям Ванкер.

«Генгам» вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с победителем противостояния «Страсбур» — «Бордо». 0