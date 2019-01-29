Семин: Все закономерно, «Спартак» был сильнее

Главный тренер «Локомотива»подвел итог турнира в Катаре, где в матче 3-го тура его команда уступила(0:4).

«Результата не получилось, "Спартак" был сильнее. Во-первых, они лучше готовы. Во-вторых, сказался фактор быстрого гола. В-третьих, мы много проигрывали единоборств. Вот и все.

У кого из молодежи есть шанс закрепиться в стартовом составе? Шанс есть у каждого. Все будет зависеть от того, как они проведут следующий сбор.

Полезный, хороший турнир. Были игры хорошие, были не очень. Все закономерно. Все-таки физические кондиции еще не на сто процентов. Отсюда такой результат», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0