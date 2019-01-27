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    Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с днем рождения

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    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун приехал на тренировку команды и поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова, сообщает «Чемпионат».

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    27 января капитаны «красно-белых» исполнилось 32 года.

    Пресс-служба «Спартака» тоже отметилась поздравлением, пожелав Денису ярких побед в составе команды.

    «От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!», — говорится в сообщении в Twitter.

    Глушаков перешел «Спартак» в 2013 году из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в российской Премьер-лиге и забил один гол. 0

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