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    «Кардифф» должен будет заплатить «Нанту» за Салу 17 миллионов евро

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    «Кардифф» должен заплатить «Нанту» за переход форварда Эмилиано Салы 17 миллионов евро, сообщает AFP.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    Как стало известно агентству, трансфер был зарегистрирован в ФИФА, поэтому валлийцы обязаны выплатить сумму, несмотря на пропажу игрока.

    «Соглашение о трансфере считается действительным, ведь оно зарегистрировано ФИФА. В случае с Салой, "Кардифф" должен будет заплатить "Нанту" 17 миллионов евро, несмотря на пропажу игрока.

    Что касается страхования, то "Нант" точно его оформлял. Вопрос в том, действует ли страховка после того, как осуществлен трансфер, и успел ли застраховать игрока "Кардифф".

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    • Если да, то валлийский клуб может рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости от страховой компании», — сказал юрист Александра Коэн. 0

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