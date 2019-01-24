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    Полиция вновь возобновила поиски самолета Салы

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    Полиция острова Гернси сегодня утром вновь возобновила поиски пропавшего самолета с нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой, сообщает Mirror.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала
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    По информации издания, полиция Гернси уже сегодня может объявить о прекращении поисков Салы, так как шансов на его спасение после катастрофы почти нет.

    Напомним, уже два дня в проливе Ла-Манш проходят поисково-спасательные операции по поиску самолета или его обломков от крушения, однако пока найти ничего не удалось.

    Сегодня, 24 января, будут поиски в районе Нормандских островов из Бурхоу, Каскеты, Олдерни, северного побережья полуострова Шербур, северного побережья Джерси и затем возвращение через Сарк.

    Также издание The Sun опубликовало мнение экспертов, которые утверждают, что самолет мог упасть в воду из-за обледенения крыльев. 0

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