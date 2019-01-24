«Манчестер Сити» победил «Бёртон» и вышел в финал Кубка лиги

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лигина своем поле уступил— 0:1.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «горожан» Серхио Агуэро, поразивший ворота соперника на 26-й минуте игры.

Напомним, что в первом матче «МанСити» обыграл «Бёртон» с разгромным счётом 9:0.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги. Соперником «Манчестер Сити» в финале турнира станет победитель противостояния «Челси» и «Тоттенхэма».

В первом матче 1/2 финала «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счётом 1:0. Второй матч состоится 24 января. 0