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    «Манчестер Сити» победил «Бёртон» и вышел в финал Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити
    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Бёртон Альбион» на своем поле уступил «Манчестер Сити» — 0:1.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»
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    Автором единственного гола встречи стал нападающий «горожан» Серхио Агуэро, поразивший ворота соперника на 26-й минуте игры.

    Напомним, что в первом матче «МанСити» обыграл «Бёртон» с разгромным счётом 9:0.

    Команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка английской лиги. Соперником «Манчестер Сити» в финале турнира станет победитель противостояния «Челси» и «Тоттенхэма».

    В первом матче 1/2 финала «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счётом 1:0. Второй матч состоится 24 января. 0

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