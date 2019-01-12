АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» примет «МЮ»

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С 12 по 14 января в английской Премьер-лиге пройдут поединки 22 тура

«Вест Хэм» — «Арсенал» 1:0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле нанес поражение «Арсеналу» со счетом 1:0 (0:0).

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Деклан Райс, отличившийся на 48-й минуте с передачи Самира Насри.

После этой победы «Вест Хэм» поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко, а «Арсенал» идет на пятой строчке, у команды 41 балл.

В следующем туре, который состоится 19 января, «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Борнмута», а «Арсенал» в тот же день примет «Челси».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 22-й тур «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 1:0 (0:0) Гол: Райс, 48«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Нобл, Насри (Кэрролл, 71), Арнаутович (Снодграсс, 71), Антонио (Обианг, 82), Фелипе Андерсон«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Мустафи (Рэмси, 59), Косьельни, Колашинац, Джака (Торрейра, 59), Мэйтланд-Найлс (Бельерин, 69), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг, ИвобиПредупреждения: Мустафи, 46. Колашинац, 60

«Бёрнли» — «Фулхэм»

12 января, 18:00 мск

«Брайтон» — «Ливерпуль»

12 января, 18:00 мск

«Кардифф Сити» — «Хаддерсфилд Таун»

12 января, 18:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд»

12 января, 18:00 мск

«Лестер» — «Саутгемптон»

12 января, 18:00 мск

«Челси» — «Ньюкасл»

12 января, 20:30 мск

«Эвертон» — «Борнмут»

13 января, 17:15 мск

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

13 января, 19:30 мск

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

14 января, 23:00 мск