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    УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей

    УЕФА Трансферы
    УЕФА в ближайшее время может ужесточить правила финансового фэйр-плей, информирует Bild.

    Неймар
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    По информации издания, по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет.

    Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за бразильского нападающего Неймара заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро, однако в финансовых документах сумма трансфера разделена на пять лет.

    Таким образом, каждый год УЕФА учитывает перевод каталонского клуба в казну парижан в размере 44,4 миллиона.

    По новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы максимум на три года. В случае с Неймаром выплаты составили бы 74 миллиона за сезон. 0

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