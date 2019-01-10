УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей

УЕФА в ближайшее время может ужесточить правила финансового фэйр-плей, информирует Bild.

По информации издания, по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за бразильского нападающего Неймара заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро, однако в финансовых документах сумма трансфера разделена на пять лет.

Таким образом, каждый год УЕФА учитывает перевод каталонского клуба в казну парижан в размере 44,4 миллиона.

По новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы максимум на три года. В случае с Неймаром выплаты составили бы 74 миллиона за сезон. 0